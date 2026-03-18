Noch immer nicht genug Parkplätze für Bahnpendler

Der Stadtchef kennt aber noch einen weiteren Grund für den großen Andrang: „Im nahen Wampersdorf wurde um Millionen ein neuer Bahnhof errichtet – und dann haben Züge dort längere Stehzeiten, weil Gegenzüge abgewartet werden.“ Viele Pendler würden dann gleich die zwei Kilometer mit dem Auto weiter nach Ebreichsdorf fahren, um von dort flottere Bahnverbindungen zu nutzen.