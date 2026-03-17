Schilling: „Man hat die Brandmauer umgestoßen“

In Brüssel sorgt ein EU-Migrationsgesetz für Kontroversen: Recherchen zeigen, dass die EVP-Fraktion offenbar hinter den Kulissen mit rechten Parteien, darunter der AfD, verhandelt hat, um eine Mehrheit zu erzielen. Schilling kritisierte die Situation im Europaparlament scharf: „Man hat die Brandmauer umgestoßen“, sagte sie und betonte, dass politische Grundsätze nicht zugunsten kurzfristiger Mehrheiten aufgegeben werden dürften. Gleichzeitig forderte sie klare Konsequenzen für den Umgang mit rechten Parteien.