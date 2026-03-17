Junge Menschen stehen Politik kritisch gegenüber

Immer weniger vertrauen der Politik

Mit 44 Prozent stellte wie schon 2024 auch 2025 nicht einmal die Hälfte der befragten jungen Menschen dem politischen System ein positives Zeugnis aus. Bei der erstmaligen Erhebung im Jahr 2018 lag dieser Wert noch bei 69 Prozent. Allerdings waren die über 1000 jungen Menschen bei der Befragung im Herbst 2025 von der Funktionsfähigkeit des politischen Systems überzeugter als ältere Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer. Von den Befragten im Alter von 27 Jahren und darüber befand nur ein Drittel, dass das politische System zumindest gut funktioniert.