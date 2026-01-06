SPÖ könnte mit Kern sogar eine Kurz-ÖVP überholen

Einen Tag bevor die Regierung beim ersten Ministerrat des neuen Jahres wieder zusammentrifft, erschüttert am Dreikönigstag eine „Krone“-Umfrage die rot-weiß-rote Innenpolitik. Seit Wochen mehren sich rund um das politische Wien Gerüchte, dass SPÖ-Ex-Kanzler Christian Kern zurückkehren und Andreas Babler beim Parteitag am 7. März herausfordern könnte. Kern selbst dementierte diese Spekulationen einmal mehr, einmal weniger deutlich.