Neues Umfrage-Beben

SPÖ könnte mit Kern sogar eine Kurz-ÖVP überholen

Innenpolitik
06.01.2026 07:00
Seit Wochen wird über eine Rückkehr des roten Altkanzlers spekuliert. Eine neue Umfrage zeigt: ...
Seit Wochen wird über eine Rückkehr des roten Altkanzlers spekuliert. Eine neue Umfrage zeigt: Ein Comeback hätte wohl positive Auswirkungen auf die angeschlagene Sozialdemokratie.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Eine neue „Krone“-Umfrage offenbart am Dreikönigstag ein innenpolitisches Erdbeben: Würde – wie vielerorts gemutmaßt – Altkanzler Christian Kern die SPÖ wieder übernehmen, würden die Roten (sogar bei einem Comeback des ÖVP-Altkanzlers Sebastian Kurz) vor der Volkspartei liegen. FPÖ-Chef Herbert Kickl liegt ganz unabhängig davon uneinholbar auf dem ersten Platz.

Einen Tag bevor die Regierung beim ersten Ministerrat des neuen Jahres wieder zusammentrifft, erschüttert am Dreikönigstag eine „Krone“-Umfrage die rot-weiß-rote Innenpolitik. Seit Wochen mehren sich rund um das politische Wien Gerüchte, dass SPÖ-Ex-Kanzler Christian Kern zurückkehren und Andreas Babler beim Parteitag am 7. März herausfordern könnte. Kern selbst dementierte diese Spekulationen einmal mehr, einmal weniger deutlich.

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Ähnliche Themen
Christian KernSebastian KurzHerbert Kickl
SPÖÖVPFPÖ
Erdbeben

