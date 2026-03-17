Endet fast fatal
Metallteil durchschlägt Scheibe mitten in Fahrt
Ein Moment, der fatal hätte enden können: Auf einer Straße in Russland ist ein Autofahrer nur knapp einer Tragödie entgangen, als ein Metallteil plötzlich durch die Windschutzscheibe seines fahrenden Wagens schoss – der Schreckmoment wurde von einer Dashcam festgehalten.
Der Vorfall ereignete sich bereits vergangenen Donnerstag auf der Straße zwischen Schelechow und Irkutsk in der russischen Region Irkutsk. Ein Video aus einer im Fahrzeug installierten Kamera dokumentiert, wie ein metallisches Bauteil aus bislang ungeklärter Quelle auf das Auto zufliegt.
Teil schoss in den Innenraum des Fahrzeugs
Das Metallteil – laut Berichten ein sogenannter Metallkanal – durchschlägt die Frontscheibe des fahrenden Fahrzeugs und dringt in den Innenraum ein. Der Lenker, der sich Berichten zufolge auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier befand, entgeht dabei nur knapp schweren Verletzungen.
Kaum Zeit zur Reaktion
Die Aufnahmen zeigen den plötzlichen Einschlag und verdeutlichen, wie wenig Zeit zur Reaktion bleibt. Trotz der Wucht des Aufpralls kam es offenbar zu keinem schwerwiegenden Personenschaden.
Woher das Metallteil stammt, ist bislang unklar. Der Vorfall sorgt vor allem wegen der dramatischen Bilder für Aufsehen und unterstreicht die potenziellen Gefahren durch ungesicherte Ladung oder herumfliegende Gegenstände im Straßenverkehr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.