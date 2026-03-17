Metallteil durchschlägt Scheibe mitten in Fahrt

Teil schoss in den Innenraum des Fahrzeugs

Das Metallteil – laut Berichten ein sogenannter Metallkanal – durchschlägt die Frontscheibe des fahrenden Fahrzeugs und dringt in den Innenraum ein. Der Lenker, der sich Berichten zufolge auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier befand, entgeht dabei nur knapp schweren Verletzungen.