In Ebensee geht die Angst vor Rattengiftködern um

Im Raum Ebensee wurden seit Anfang des Jahres vermehrt Giftköder, vorwiegend Rattengift, aufgefunden. Bisher unbekannte Täter dürften mehrere originalverpackte Rattengiftköder im Siedlungsgebiet in fremde Gärten geworfen haben.



Bisher kam noch kein Tier zu Schaden

Bis dato kam glücklicherweise noch kein Tier zu Schaden. Sollten Giftköder

aufgefunden werden, verständigen Sie bitte unverzüglich die nächstgelegene

Polizeidienststelle.