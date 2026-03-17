In Ebensee geht die Angst vor Rattengiftködern um
Hunde in Gefahr
In Ebensee findet ein offenbar schwer gestörter Zeitgenosse Freude daran, Rattengiftköder in fremde Gärten zu schmeißen. Unter den Tierbesitzern in der Traunseegemeinde geht die Angst um. Die Polizei veröffentlichte nun eine Warnung.
Im Raum Ebensee wurden seit Anfang des Jahres vermehrt Giftköder, vorwiegend Rattengift, aufgefunden. Bisher unbekannte Täter dürften mehrere originalverpackte Rattengiftköder im Siedlungsgebiet in fremde Gärten geworfen haben.
Bisher kam noch kein Tier zu Schaden
Bis dato kam glücklicherweise noch kein Tier zu Schaden. Sollten Giftköder
aufgefunden werden, verständigen Sie bitte unverzüglich die nächstgelegene
Polizeidienststelle.
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