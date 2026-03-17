Eine gefährliche Flucht über das Hochgebirge

Gefährlich und mit Ausgrenzung konfrontiert

Eine Wanderausstellung, die bis 26. März an der Uni Innsbruck zu sehen ist, erinnert an die jüdische Flucht über den Krimmler Tauern (Salzburg). Die Ausstellung erzählt von den beschwerlichen Märschen in den Nachkriegswirren. Jüdinnen und Juden waren immer noch mit zum Teil massiver Ausgrenzung konfrontiert. In Tirol ging die französische Besatzung ab einem gewissen Zeitpunkt rigoroser gegen die illegalen Flüchtlingstransporte vor. Die Innsbrucker Professorin Eva Pfanzelter wird im Rahmen der Ausstellung am 24. März über den herausfordernden Weg von Tirol nach Bari berichten.