„Oida, bist du deppat, i spü für Österreich“

Carney Chukwuemekas österreichischer Sprachkurs war in den sozialen Medien diese Woche ein großer Hit. Seine Lehrer waren zwei frühere Wiener Regionalliga-Kicker, die auch schon mit Michael Gregoritsch einen sehr lustigen Dreh hatten. Wir erklären, wie sich Dennis Salioski und Filip Milenov (beide 27) nicht nur in der Fußballszene einen guten Namen machten.
Plötzlich poppte auf Instagram eine Nachricht von Borussia Dortmund auf: „Habt ihr vielleicht Interesse an einem Dreh mit Carney Chukwuemeka?“ Die Wiener Ex-Regionalliga-Kicker Dennis Salioski und Filip Milenov, die in den sozialen Medien als wearebossvienna mit ihren Videos Hunderttausende Follower unterhalten, trauten ihren Augen nicht: „Wir dachten erst, dass das Fake sein muss.“
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