„Oida, bist du deppat, i spü für Österreich“

Carney Chukwuemekas österreichischer Sprachkurs war in den sozialen Medien diese Woche ein großer Hit. Seine Lehrer waren zwei frühere Wiener Regionalliga-Kicker, die auch schon mit Michael Gregoritsch einen sehr lustigen Dreh hatten. Wir erklären, wie sich Dennis Salioski und Filip Milenov (beide 27) nicht nur in der Fußballszene einen guten Namen machten.