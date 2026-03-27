Hoffnungsschimmer für zweite Osterferien-Hälfte

Regen fehlt, einige Skigebiete schon dicht

Der dringend benötigte Niederschlag sei bisher nur im Süden des Bundeslandes gefallen. Die Grundwasserstände sind laut hydrografischem Dienst des Landes aber in fast ganz Oberösterreich niedrig oder sehr niedrig. Wetterbedingt werden die Gastgärten in den nächsten Tagen wohl im Winterschlaf dahindarben, doch die Hallenbäder des Landes sind schon für die Ferien gerüstet. Sowohl im Aqaro in Rohrbach als auch im Freizeitbad Ried/I. und im Hallenbad Losenstein gelten die erweiterten Öffnungszeiten. Skifahren geht teils noch bis 6. April, Kasberg und Hochficht sind schon zu.