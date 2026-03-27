Hoffnungsschimmer für zweite Osterferien-Hälfte

Ausgerechnet vor den Osterferien hat sich der zaghafte Frühling wieder verabschiedet und sogar Schneefall gab´s in Oberösterreich. Was für Schulkinder viel schlimmer ist: Dieses Wetter ist gekommen, um zu bleiben. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer, aber erst in der zweiten Ferienhälfte.
Die kaum erwachten Frühlingsgefühle kamen durch den Kälteeinbruch ebenso ins Schleudern, wie einige Fahrzeuge auf den höher gelegenen Straßen im Mühlviertel, Salzkammergut oder in der Pyhrn-Eisenwurzen-Region. So kam das Auto einer Lenkerin Donnerstagfrüh in Liebenau auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und landete im Straßengraben. Ähnlich erging es fast zeitgleich einem Autofahrer am tief verschneiten Pötschenpass. Die Feuerwehr Gosau musste einem Lkw-Fahrer helfen, der am Pass Gschütt hängen geblieben war.
Deutlich kälter als im Mittel
Während es am Freitag in der Pyhrn-Eisenwurzen-Region und im Salzkammergut noch Niederschlag geben kann, erwartet Josef Haslhofer von GeoSphere Austria für Samstag Wetterbesserung. „Die Sonne kommt durch, es bleibt mit minus 4 bis plus 7 Grad aber deutlich kälter als im Mittel.“
Wettermodelle noch unsicher
Am Sonntag trübt es sich wieder ein, und auch der Ferienstart soll wechselhaft ausfallen. Wann kommt der Frühling zurück? „Ab Donnerstag gehen die Wettermodelle noch auseinander. Es könnte sonnig und wärmer werden“, sagt Haslhofer.
Ab Gründonnerstag gehen die Wettermodelle noch auseinander. Da kann es entweder sonnig und wärmer werden oder kühl und wolkig weitergehen.
Josef Haslhofer von GeoSphere Austria
Regen fehlt, einige Skigebiete schon dicht
Der dringend benötigte Niederschlag sei bisher nur im Süden des Bundeslandes gefallen. Die Grundwasserstände sind laut hydrografischem Dienst des Landes aber in fast ganz Oberösterreich niedrig oder sehr niedrig. Wetterbedingt werden die Gastgärten in den nächsten Tagen wohl im Winterschlaf dahindarben, doch die Hallenbäder des Landes sind schon für die Ferien gerüstet. Sowohl im Aqaro in Rohrbach als auch im Freizeitbad Ried/I. und im Hallenbad Losenstein gelten die erweiterten Öffnungszeiten. Skifahren geht teils noch bis 6. April, Kasberg und Hochficht sind schon zu.
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