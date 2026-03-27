Könige der Straße feiern Comeback in Motorrad-WM

In den USA ist alles ein bisschen größer. Das gilt an diesem Wochenende auch am „Circuit of the Americas“ in Austin. Mit Harley-Davidson feiert dort eine der ikonischsten Motorradmarken der Welt ihr Comeback im Fahrerlager der WM. Woran sich nur noch ältere Semester erinnern: In den Siebzigerjahren holten die Amerikaner 28 Siege sowie vier Fahrer- und zwei Konstrukteurs-Titel in den mittleren Klassen 350ccm und 250 ccm.