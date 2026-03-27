Könige der Straße feiern Comeback in Motorrad-WM

Harley-Davidson ist zurück im MotoGP-Fahrerlager! Warum es für die Amerikaner vorerst aber kein direktes Duell mit Marc Marquez und Co. geben wird und warum der Meister im neuen „Bagger World Cup“ in Spielberg seine Krone entgegen nehmen wird.
In den USA ist alles ein bisschen größer. Das gilt an diesem Wochenende auch am „Circuit of the Americas“ in Austin. Mit Harley-Davidson feiert dort eine der ikonischsten Motorradmarken der Welt ihr Comeback im Fahrerlager der WM. Woran sich nur noch ältere Semester erinnern: In den Siebzigerjahren holten die Amerikaner 28 Siege sowie vier Fahrer- und zwei Konstrukteurs-Titel in den mittleren Klassen 350ccm und 250 ccm.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.