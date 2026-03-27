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„Easy Rider“ in Texas

Könige der Straße feiern Comeback in Motorrad-WM

MotoGP
27.03.2026 12:30
Mit diesen Motorrädern wird im Harley-Davidson Bagger World Cup in Austin Gas gegeben
Mit diesen Motorrädern wird im Harley-Davidson Bagger World Cup in Austin Gas gegeben(Bild: Harley-Davidson Bagger World Cup)
Porträt von Michael Höller
Von Michael Höller

Harley-Davidson ist zurück im MotoGP-Fahrerlager! Warum es für die Amerikaner vorerst aber kein direktes Duell mit Marc Marquez und Co. geben wird und warum der Meister im neuen „Bagger World Cup“ in Spielberg seine Krone entgegen nehmen wird.

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In den USA ist alles ein bisschen größer. Das gilt an diesem Wochenende auch am „Circuit of the Americas“ in Austin. Mit Harley-Davidson feiert dort eine der ikonischsten Motorradmarken der Welt ihr Comeback im Fahrerlager der WM. Woran sich nur noch ältere Semester erinnern: In den Siebzigerjahren holten die Amerikaner 28 Siege sowie vier Fahrer- und zwei Konstrukteurs-Titel in den mittleren Klassen 350ccm und 250 ccm.

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