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Stier griff Bauer an

Sohn fand den Vater im Stall: Er lag tot am Boden

Oberösterreich
27.03.2026 12:45
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Bei Stallarbeiten in Oberösterreich wurde Freitagfrüh ein Bauer (64) im Stall seines Sohns von einem Stier angegriffen. Er wurde so schwer verletzt, dass der Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte.

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In der 481-Einwohner-Gemeinde Lichtenau im Mühlkreis (Oberes Mühlviertel) trug sich ein furchtbarer Arbeitsunfall zu: Altbauer Robert H. (64) war am Freitag gegen 6.30 Uhr früh alleine in den Rinderstall gegangen – der Betrieb ist bereits auf seinen Sohn (30) überschrieben worden.

Sofort Rettungskette in Gang gesetzt
Gegen 7.50 Uhr kam der Sohn in den Stall nach und musste eine schreckliche Entdeckung machen: Sein Vater lag leblos am Boden, direkt vor den Stierstallungen. Der Sohn setzte sofort per Notruf die Rettungskette in Gang und alarmierte auch seine Schwester, begann dann mit einer Herzdruckmassage. Die Polizei traf gleichzeitig mit dem Rettungshubschrauber Euro 3 und einem Notarztteam ein.

Diagnose Genickbruch
Doch dem Altbauer war nicht mehr zu helfen. Um 8.25 Uhr wurde sein Tod offiziell festgestellt, laut Diagnose hatte er einen Genickbruch erlitten. Vermutet wird, dass Robert H. den Kopf durch das Stallgitter gesteckt hatte, um die Futtertröge reinigen zu können. Dabei dürfte er von einem der Stiere attackiert worden sein. Der Lichtenauer Bürgermeister Albrecht Neidhart reagierte betroffen. Das Unglück war in der Nachbarschaft passiert, er hatte gesehen, wie der Notarzthubschrauber zu dem Gehöft geflogen kam. Die Angehörigenverständigung wurde im Beisein des Kriseninterventionsteams durchgeführt.

Bei Stallarbeiten gibt es immer wieder schwere Unfälle Zuletzt war in Waidhofen an der Ybbs (NÖ) ein Landwirt (34) am 28. Februar tödlich verunglückt, nachdem er durch eine Heubodenluke in einen Futtermischwagen gestürzt war.

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