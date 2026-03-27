Sohn fand den Vater im Stall: Er lag tot am Boden

Diagnose Genickbruch

Doch dem Altbauer war nicht mehr zu helfen. Um 8.25 Uhr wurde sein Tod offiziell festgestellt, laut Diagnose hatte er einen Genickbruch erlitten. Vermutet wird, dass Robert H. den Kopf durch das Stallgitter gesteckt hatte, um die Futtertröge reinigen zu können. Dabei dürfte er von einem der Stiere attackiert worden sein. Der Lichtenauer Bürgermeister Albrecht Neidhart reagierte betroffen. Das Unglück war in der Nachbarschaft passiert, er hatte gesehen, wie der Notarzthubschrauber zu dem Gehöft geflogen kam. Die Angehörigenverständigung wurde im Beisein des Kriseninterventionsteams durchgeführt.