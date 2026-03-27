Für Landesthermen flossen heimlich 1,2 Millionen €

Für den Ausbau des Breitbandnetzes in zehn Mühlviertler Gemeinden wurden im Zuge der „ACCESS-Förderung für ultraschnelles Breitband-Glasfaserinternet FTTH 2020“ (ja, das heißt wirklich so!) 785.000 Euro bewilligt. Geld fließt auch in die Betriebsseelsorge „Treffpunkt Pflegepersonal“ der Diözese Linz (38.000 Euro) sowie 5417 Euro für den Einbau von Alarmanlagen für die Sicherheit in den eigenen vier Wänden. So weit, so unspektakulär, das ist politisches Kerngeschäft.