„Europacup wäre mit diesem Team möglich gewesen“

Viele ehemalige Bundesliga-Kicker lassen ihre Karrieren aus Liebe zum Fußball in der Regionalliga Ost ausklingen. Die „Krone“ stellte aus ihnen ein Team mit über 2100 Oberhaus-Einsätzen zusammen, Auswahl-Coach Herbert Gager sieht in ihr großes Potenzial.
Zum Karriereausklang noch ins Unterhaus zu gehen, ist keine Seltenheit. Statt großem Druck und Geld geht es dort noch um „echten“ und „ehrlichen“ Fußball. Die „Krone“ analysierte, wie viel Bundesliga-Routine aktuell in der Ostliga steckt und stellte einen Kader zusammen, der über 2100 Oberhaus-Einsätze vereint:
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