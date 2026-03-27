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„Krone“ Auswahl:

„Europacup wäre mit diesem Team möglich gewesen“

Fußball
27.03.2026 12:30
Für die Wiener Austria absolvierte Holzhauser 114 Bundesliga-Spiele.
Für die Wiener Austria absolvierte Holzhauser 114 Bundesliga-Spiele.(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Viele ehemalige Bundesliga-Kicker lassen ihre Karrieren aus Liebe zum Fußball in der Regionalliga Ost ausklingen. Die „Krone“ stellte aus ihnen ein Team mit über 2100 Oberhaus-Einsätzen zusammen, Auswahl-Coach Herbert Gager sieht in ihr großes Potenzial. 

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Zum Karriereausklang noch ins Unterhaus zu gehen, ist keine Seltenheit. Statt großem Druck und Geld geht es dort noch um „echten“ und „ehrlichen“ Fußball. Die „Krone“ analysierte, wie viel Bundesliga-Routine aktuell in der Ostliga steckt und stellte einen Kader zusammen, der über 2100 Oberhaus-Einsätze vereint:

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