„Europacup wäre mit diesem Team möglich gewesen“

Zum Karriereausklang noch ins Unterhaus zu gehen, ist keine Seltenheit. Statt großem Druck und Geld geht es dort noch um „echten“ und „ehrlichen“ Fußball. Die „Krone“ analysierte, wie viel Bundesliga-Routine aktuell in der Ostliga steckt und stellte einen Kader zusammen, der über 2100 Oberhaus-Einsätze vereint: