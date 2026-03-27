Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

CEO geht in Pension

Linzer Anlagenbauer Primetals bekommt neuen Chef

Oberösterreich
27.03.2026 12:36
Primetals Austria hat seinen Sitz in Linz.
Primetals Austria hat seinen Sitz in Linz.(Bild: Primetals)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der Linzer Anlagenbauer Primetals Technologies Austria hat einen neuen Chef. CEO Andreas Weinhengst geht in Pension, ab 1. April leitet Norbert Petermaier das Unternehmen.

0 Kommentare

Der Volks- und Betriebswirt Petermaier ist seit mehr als 30 Jahren bei Primetals beziehungsweise Vorgängerunternehmen tätig und bildet künftig mit Finanzchef Michael Kienberger die Geschäftsführung.

Aus dem Unternehmen ausscheiden wird hingegen Noch-CEO Andreas Weinhengst. Der Manager war 35 Jahre lang im Unternehmen tätig, acht Jahre davon in der Geschäftsführung – zuletzt als CEO des Linzer Standortes und als globaler Finanzchef.

Norbert Petermaier ist ab 1. April 2026 neuer CEO von Primetals Technologies Austria GmbH.
Norbert Petermaier ist ab 1. April 2026 neuer CEO von Primetals Technologies Austria GmbH.(Bild: Primetals Technologies Austria)

„Beitrag zur Dekarbonisierung“
Der neue Chef des Anlagenbauers will laut einer ersten Stellungnahme „weiterhin einen wesentlichen Beitrag zur globalen Dekarbonisierung in der Eisen- und Stahlindustrie“ leisten.

Die Österreich-GmbH hat in Linz rund 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist eine Tochter der britischen Primetals Technologies. Der Standort in Oberösterreichs Landeshauptstadt ist unter anderem in der Eisen- und Stahlerzeugung, in Umwelttechnologien sowie Mechatronik aktiv.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
27.03.2026 12:36
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kurs aufs Festland
Tierdrama geht weiter: Buckelwal schwimmt retour
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal
Bundeskanzler Friedrich Merz steht nach seiner ersten Äußerung zum Thema Gewalt gegen Frauen – ...
Zum Fall Fernandes
Merz-Sager zu Gewalt entfacht Sturm der Entrüstung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
148.648 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
125.326 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
108.219 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1770 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1522 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Kolumnen
Im Iran wird die Zukunft der Koalition zerschossen
1475 mal kommentiert
Nur eine Partei profitiert vom Irankrieg – und es ist weder die SPÖ noch die ÖVP, noch sind es ...
Mehr Oberösterreich
CEO geht in Pension
Linzer Anlagenbauer Primetals bekommt neuen Chef
Linzerinnen im Finale
15-Jährige beste Schützin des Eiskatzen-Kollekivs
Regierungsbeschluss
Für Landesthermen flossen heimlich 1,2 Millionen €
Diagnose Schizophrenie
Nach Stichattacke auf Mama Sohn nicht schuldfähig
Prozess geht weiter
Postenschacher-Causa: Livetickerverbot aufgehoben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf