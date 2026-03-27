Linzer Anlagenbauer Primetals bekommt neuen Chef

Der Linzer Anlagenbauer Primetals Technologies Austria hat einen neuen Chef. CEO Andreas Weinhengst geht in Pension, ab 1. April leitet Norbert Petermaier das Unternehmen.
Der Volks- und Betriebswirt Petermaier ist seit mehr als 30 Jahren bei Primetals beziehungsweise Vorgängerunternehmen tätig und bildet künftig mit Finanzchef Michael Kienberger die Geschäftsführung.
Aus dem Unternehmen ausscheiden wird hingegen Noch-CEO Andreas Weinhengst. Der Manager war 35 Jahre lang im Unternehmen tätig, acht Jahre davon in der Geschäftsführung – zuletzt als CEO des Linzer Standortes und als globaler Finanzchef.
„Beitrag zur Dekarbonisierung“
Der neue Chef des Anlagenbauers will laut einer ersten Stellungnahme „weiterhin einen wesentlichen Beitrag zur globalen Dekarbonisierung in der Eisen- und Stahlindustrie“ leisten.
Die Österreich-GmbH hat in Linz rund 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist eine Tochter der britischen Primetals Technologies. Der Standort in Oberösterreichs Landeshauptstadt ist unter anderem in der Eisen- und Stahlerzeugung, in Umwelttechnologien sowie Mechatronik aktiv.
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