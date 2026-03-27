Linzer Anlagenbauer Primetals bekommt neuen Chef

Die Österreich-GmbH hat in Linz rund 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist eine Tochter der britischen Primetals Technologies. Der Standort in Oberösterreichs Landeshauptstadt ist unter anderem in der Eisen- und Stahlerzeugung, in Umwelttechnologien sowie Mechatronik aktiv.