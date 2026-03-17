Gibt es den gerechten Mord? Brachiales Moral-Drama

Trist und schlicht sind die Requisiten, keine großen Effekte, wenig Musik-Einsatz. Die Schauspieler arbeiten vor allem mit dem, was sie selbst mitbringen: Stimme und Körper. Und das gekonnt. Trotz des Fokus auf den Dialog über ein hoch-philosophisches Thema überträgt sich die Emotion auf das Publikum, schnürt ihm die Tragik der Ausverhandlung über das, was richtig und was falsch ist, die Luft ab. Die einen handeln aus Liebe, die anderen aus Hass – der ja bekanntlich nicht das Gegenteil von Liebe ist, denn das wäre Gleichgültigkeit. Und gleichgültig ist keine der Figuren.