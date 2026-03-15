Eine deutsche Kathedrale für Wolfgang Hollegha

Über diese große Wertschätzung des Werkes freut sich auch Holleghas Sohn Daniel, der für die Eröffnung extra aus Madrid angereist war: „Mein Vater hat den Erfolg nie gesucht. Aber es ist schön, wie sein Werk hier gewürdigt wird“, sagt er zur „Krone“. Es ist eine Freude, die auch eine große steirische Delegation bei der Eröffnung teilte – angeführt von Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl, der die Ausstellung bei seiner Eröffnungsrede als „kulturellen Brückenschlag zwischen Hessen und der Steiermark“ bezeichtete.