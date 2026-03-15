Young Violets gewinnen Derby bei der Vienna!

Shiffrin-Sieg! Truppe verpasst Stockerl knapp
Slalom in Aare
Zum Abschluss der 21. Runde von Österreichs 2. Liga haben die Young Violets in einem kleinen Wiener Derby auswärts bei der Vienna einen 2:0-Sieg eingefahren!
Die Treffer für die Jung-Veilchen erzielte mit Hasan Deshihsku ein Mitglied der bei der U17-Weltmeisterschaft bis ins Finale gestürmten ÖFB-Auswahl.
Seinem Doppelpack in den Minuten 17 und 55 hatten die Hausherren nichts entgegenzusetzen.
Während die Young Violets den FC Liefering in der Tabelle überholten und nun auf Platz 6 rangieren, ist die Vienna bei einem Spiel weniger zehn Punkte dahinter nur Neunter.
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