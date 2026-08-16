Tore in Minuten 92 und 93: Vienna rettet Punkt

Mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit hat die Vienna zum Abschluss der dritten Runde in der zweiten Fußball-Liga noch einen Punkt gerettet. Benjamin Rosenberger (92.) und Youssouf Soukouna (93.) schossen die ab der 53. Minute in Überzahl spielenden Wiener noch zu einem 2:2 gegen den FC Liefering.
Nico Masching nach einem Eckball (34.) und U19-Teamspieler Oghenetejiri Adejenughure, der seinen eigenen Nachschuss per Kopf verwertete (62.), hatten für die Jung-Bullen vorgelegt.
Mit vier Punkten befinden sich beide Teams im Mittelfeld.
Obwohl Filip Matijasevic Anfang der zweiten Hälfte Gelb-Rot sah, hatten die Gäste auf der Hohen Warte bis zur turbulenten Schlussphase die besseren Chancen. Außerdem haderten die Salzburger mit Elfmeter- und Abseits-Entscheidungen des Refereeteams.
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