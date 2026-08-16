Tore in Minuten 92 und 93: Vienna rettet Punkt

Mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit hat die Vienna zum Abschluss der dritten Runde in der zweiten Fußball-Liga noch einen Punkt gerettet. Benjamin Rosenberger (92.) und Youssouf Soukouna (93.) schossen die ab der 53. Minute in Überzahl spielenden Wiener noch zu einem 2:2 gegen den FC Liefering.