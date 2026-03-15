Mit Heimat verwurzelt: Wein und auch Zentrale neu

2015 startete Mobilfunk, Weinviertler Unternehmen ist auf Höhenflug

Als bei seinem Handynetz, gegründet 2015, dann österreichweit der Funk(e) als sogenannter „virtueller Anbieter“ längst übergesprungen war, stieg man mit genau denselben Qualitätsansprüchen auch in die e-Bike-Produktion ein. Mit einer Förderschiene für Kicker-Nachwuchs zeigte man Heimatverbundenheit – und das hat sich nun auch bei einer Expansion bewährt: Für die Elektroräder-Branche hat man 2022 einen kundigen Experten für den Aufbau ins Boot geholt, getreu dem Motto: ehrliche Handarbeit, höchste Qualität und eine tiefe Verbundenheit mit der Heimatregion. Und der Absatz begann zu surren wie die speziellen Motoren der Räder, schmunzelt Pichler.