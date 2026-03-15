An der Donau sollen wieder mehr Urlaub machen

Urlaub fürs Fotobuch

Laut NÖ-Werbung-Chef Michel Duscher eine große Chance für den heimsichen Tourismus. Internationale Gäste könnten somit auch für längere Aufenthalte in der Region begeistert werden: „Die Marke Donau wird jedenfalls erfrischender.“ Die Donau wird dabei nicht als lineare Route, sondern als europäischer Lebens- und Erlebnisraum erzählt, der sich individuell, abschnittsweise entdecken lässt – vom Natur- und Aktivurlaub über Kultur- und Städteerlebnisse bis hin zu Kulinarik und regionaler Identität. Angesprochen werden Gäste, die nach sogenannten „Once-in-a-Lifetime“-Erlebnissen suchen – also Urlaub, der einem noch lange in Erinnerung bleibt.