Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Julia Scheib jubelt:

„Wir werden mit dem Team schon eine Gaude haben“

Ski Alpin
14.03.2026 14:40
Großer Jubel bei Julia Scheib und ihr Team!
Großer Jubel bei Julia Scheib und ihr Team!(Bild: AP/Marco Trovati)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Es fühlt sich unglaublich gut an. Ich habe selten so einen Fight gehabt jetzt im zweiten Durchgang“, sagte Julia Scheib in einer ersten Reaktion im ORF über ihren Sieg in Are und den Gewinn der kleinen Kristallkugel im Riesenslalom. „Wir werden mit dem Team schon mal eine Gaude haben. Das darf man schon feiern.“

0 Kommentare

„Ich habe alles reingelegt, weil ich es unbedingt gewinnen wollte.“ In der Wertigkeit stehe dieser Erfolg sehr hoch. Einziger Wermutstropfen in dieser Saison bleibe das Ausbleiben der Olympia-Medaille. „Wenn man so eine Saison hat, will man natürlich eine Medaille holen, da hab ich schon ein bisserl zu kämpfen gehabt. Ich habe das trotzdem relativ schnell abhaken können. Das heute war wichtig und ist gut aufgegangen.“

Emotional auf die insgesamt neunte Weltcup-Kristallkugel im Frauen-Riesentorlauf reagierte auch ÖSV-Frauen-Cheftrainer Roland Assinger. „Diese Kugel war – die letzten drei Jahre waren Hardcore“, sagte Assinger unter Tränen. „Die Kugel von Cornelia Hütter und die jetzt drauf ist schon was ganz Besonderes. Diese Julia Scheib macht das heute, freue mich innerlich brutal.“

Lesen Sie auch:
ÖSV-Damen-Chefcoach Roland Assinger war sichtlich bewegt über den Kugelgewinn von Julia Scheib.
Freude beim Chefcoach
Assinger unter Tränen: „War verpönt und Skandal“
14.03.2026
Drama um Camille Rast
Bärenstark! Scheib rast mit Sieg zur Kristallkugel
14.03.2026

Es kündigte sich eine zumindest für die ruhige Scheib doch etwas intensivere Feier an, da die Weiterreise erst für Montag angesetzt ist. „Wir werden mit dem Team schon mal eine Gaude haben. Das darf man schon feiern.“

„Erleichterung und pure Freude“
Denn die Freude bei der 27-Jährigen war groß. „Natürlich Erleichterung und pure Freude. Es ist aber für mich immer wichtig, dass man halbwegs auf einem Level bleibt mit den Emotionen. Weil wenn ein Rennen in die Hose geht, dann darf man sich auch nicht ganz fallen lassen. Wenn du jetzt ganz oben stehen darfst, kann das schon halbwegs normal bleiben. Natürlich freue ich, aber es geht dann wirklich nach innen.“ Was dieser schon vor dem für 24. März angesetzten in Hafjell angesetzten Riesentorlauf für sie bedeutet, merkte man Scheib dann auch bei der Siegerehrung an.

Es ist die erste ÖSV-Kugel im Frauen-Riesentorlauf seit zehn Jahren, als Eva-Maria Brem erfolgreich blieb. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es die einzige für Ski Austria in diesem Winter bleiben. Eine theoretische Chance auf eine der begehrten Auszeichnungen hat noch Vincent Kriechmayr im Super-G der Männer. Nach der am Samstag in Courchevel erfolgten Rennabsage müsste der Oberösterreicher in noch zwei angesetzten Rennen dieser Disziplin – darunter am Sonntag erneut in Courchevel – aber 158 Punkte auf den Schweizer Superstar Marco Odermatt aufholen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
14.03.2026 14:40
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
221.083 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Adabei Österreich
Natascha Kampusch hat Zusammenbruch erlitten
190.016 mal gelesen
Sorge um Natascha Kampusch. Ihre Familie machte öffentlich, dass sie einen Zusammenbruch ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
170.060 mal gelesen
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
2196 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Außenpolitik
Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück
1060 mal kommentiert
Am Donnerstag wurden die ukrainischen Transporter in Budapest übergeben.
Tirol
Dornauer muss seinen Führerschein abgeben
885 mal kommentiert
Mehr Ski Alpin
Julia Scheib jubelt:
„Wir werden mit dem Team schon eine Gaude haben“
Freude beim Chefcoach
Assinger unter Tränen: „War verpönt und Skandal“
Drama um Camille Rast
Bärenstark! Scheib rast mit Sieg zur Kristallkugel
4,04 Sekunden voran
Im letzten Slalom der Karriere wieder Gold geholt
„Es ist an der Zeit“
Nächster Routinier hängt seine Skier an den Nagel

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf