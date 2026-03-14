„Wir werden mit dem Team schon eine Gaude haben“

„Erleichterung und pure Freude“

Denn die Freude bei der 27-Jährigen war groß. „Natürlich Erleichterung und pure Freude. Es ist aber für mich immer wichtig, dass man halbwegs auf einem Level bleibt mit den Emotionen. Weil wenn ein Rennen in die Hose geht, dann darf man sich auch nicht ganz fallen lassen. Wenn du jetzt ganz oben stehen darfst, kann das schon halbwegs normal bleiben. Natürlich freue ich, aber es geht dann wirklich nach innen.“ Was dieser schon vor dem für 24. März angesetzten in Hafjell angesetzten Riesentorlauf für sie bedeutet, merkte man Scheib dann auch bei der Siegerehrung an.