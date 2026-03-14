Assinger unter Tränen: „War verpönt und Skandal“

„Gerade dieser Riesenslalom ist seit Jahrzehnten verpönt und immer wieder ein Skandal. Die letzten drei Jahre waren hardcore“, gab ÖSV-Damen-Chefcoach Roland Assinger nach dem Riesentorlauf-Sieg von Julia Scheib in Are und dem damit verbundenen Gewinn der kleinen Kristallkugel im ORF-Interview zu und konnte dabei seine Tränen nicht zurückhalten.
Die Steirerin Julia Scheib hat vorzeitig die kleine Kristallkugel im Riesentorlauf der alpinen Skirennläuferinnen gewonnen. Die 27-Jährige feierte am Samstag in Åre ihren fünften Weltcup-Saisonsieg, Camille Rast als ihre einzige verbliebene Konkurrentin schied im zweiten Lauf aus.
„Seit Jahrzehnten verpönt und ein Skandal“
„Die Cornelia Hüttner-Kugel vor zwei Jahren und die jetzt, das ist schon etwas ganz Besonderes“, war auch Damen-Chefcoach Roland Assinger sichtlich gerührt im ORF-Interview und verdrückte ein paar Tränen. „Gerade dieser Riesenslalom ist seit Jahrzehnten verpönt und immer wieder ein Skandal. Diese Julia Scheib macht das heute. Ich bin sprachlos, aber innerlich freu ich mich brutal.“
Es ist die erste ÖSV-Kugel im Frauen-Riesentorlauf seit zehn Jahren, als Eva-Maria Brem erfolgreich blieb. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es die einzige für Ski Austria in diesem Winter bleiben. Eine theoretische Chance auf eine der begehrten Auszeichnungen hat noch Vincent Kriechmayr im Super-G der Männer. Nach der am Samstag in Courchevel erfolgten Rennabsage müsste der Oberösterreicher in noch zwei angesetzten Rennen dieser Disziplin – darunter am Sonntag erneut in Courchevel – aber 158 Punkte auf den Schweizer Superstar Marco Odermatt aufholen.
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