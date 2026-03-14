Assinger unter Tränen: „War verpönt und Skandal“

Es ist die erste ÖSV-Kugel im Frauen-Riesentorlauf seit zehn Jahren, als Eva-Maria Brem erfolgreich blieb. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es die einzige für Ski Austria in diesem Winter bleiben. Eine theoretische Chance auf eine der begehrten Auszeichnungen hat noch Vincent Kriechmayr im Super-G der Männer. Nach der am Samstag in Courchevel erfolgten Rennabsage müsste der Oberösterreicher in noch zwei angesetzten Rennen dieser Disziplin – darunter am Sonntag erneut in Courchevel – aber 158 Punkte auf den Schweizer Superstar Marco Odermatt aufholen.