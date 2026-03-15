Lehrstellenlücke? Nicht in Tirol, wie Daten zeigen

Starkes Fundament am Arbeitsmarkt

Die duale Ausbildung ist und bleibt ein starkes Fundament unseres Arbeitsmarktes. Sie verbindet Praxis im Betrieb mit Theorie in der Berufsschule und vermittelt genau jene Fähigkeiten, die Betriebe brauchen. Gleichzeitig hat sich die Fachberufslehre in den letzten Jahren stark weiterentwickelt: neue Berufsbilder, moderne Technologien und zusätzliche Karrierewege – von der Lehre mit Matura bis zur Höheren Beruflichen Bildung. Viele Jugendliche und Eltern wissen allerdings noch immer zu wenig über diese Möglichkeiten.