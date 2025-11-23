Polytechnische Schule als Sprungbrett in die Lehre

Poly als entscheidendes Bindeglied

Das Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Tirol hat sich kürzlich einstimmig für eine Stärkung der Polytechnischen Schulen ausgesprochen und damit ein klares Signal gesetzt. Der Antrag greift viele Punkte auf, die längst fällig sind. Das Poly ist ein entscheidendes Bindeglied im Bildungssystem. Hier finden Jugendliche heraus, wo ihre Talente liegen, und bekommen Einblicke in die Berufswelt. Sie lernen, was es heißt, praktisch zu denken, anzupacken, Verantwortung zu übernehmen. Rund 1400 Schülerinnen und Schüler besuchen derzeit eine der 26 Tiroler Polytechnischen Schulen – das ist nicht viel, wenn man bedenkt, wie wichtig dieser Schultyp für die Fachkräftezukunft ist.