Wer kann, der bildet in Tirol auch aus

In seiner neuen Kolumne in der „Tiroler Krone“ spricht der Tiroler Lehrlingsexperte David Narr über Ausbildungsbetriebe in Tirol und die aktuellen Lehrlingszahlen sowie die Entwicklung.
Die Tiroler Wirtschaft ist unter Druck. Das schlägt mittlerweile leider auch bei den Lehrlingszahlen durch. 9700 junge Menschen befinden sich aktuell in Tirol in einer Lehrausbildung, etwa 4 Prozent weniger als noch im Jahr davor. Die Zahl der Lehranfängerinnen und Lehranfänger ist sogar um 7 Prozent gesunken. Diese Entwicklung schönzureden wäre falsch – aber in Jammern zu verfallen, hilft ebenso wenig. Wer verstehen will, was wirklich dahintersteckt, muss genauer hinschauen. Denn erst beim differenzierten Blick auf die Zahlen zeigen sich interessante und wichtige Schlussfolgerungen für die Zukunft der Fachberufslehre.
Die duale Ausbildung bleibt überall dort ein Thema, wo Betriebe Verantwortung übernehmen und weiter in Fachkräfte investieren.
Gerade in wirtschaftlich unsicheren Phasen reagieren Lehrlingszahlen sensibel. Deutlich wird auch die ungleiche Entwicklung der Branchen. Während produzierende Betriebe und der Handel aktuell stärker unter der schwachen Konjunktur leiden, können andere Bereiche – wie etwa der Tourismus sowie die Banken und Versicherungen – ihre Lehrlingszahlen halten oder sogar noch ausbauen. Das macht klar, dass die Rückgänge nicht aufgrund mangelnden Interesses an der Fachberufslehre entstanden sind, sondern aus wirtschaftlichen Zwängen – die sich auch wieder ändern können. Kurz gesagt: Wer kann, bildet aus. Die duale Ausbildung bleibt überall dort ein Thema, wo Betriebe – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – Verantwortung übernehmen und weiter in Fachkräfte investieren.
Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei der Qualität: Die Zahl der ausgezeichneten Tiroler Lehrbetriebe ist auf 245 gestiegen.
2896 Betriebe in Tirol bilden Lehrlinge aus
Was oft übersehen wird: Die Fachberufslehre umfasst eine enorme Breite. Insgesamt bilden 2896 Betriebe in Tirol Lehrlinge aus. Gewerbe und Handwerk sind dabei nach wie vor das Rückgrat der dualen Ausbildung, gefolgt von der Industrie, dem Handel und dem Tourismus. Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei der Qualität: Die Zahl der ausgezeichneten Tiroler Lehrbetriebe ist auf 245 gestiegen, und in diesen Betrieben wird rund ein Drittel aller Lehrlinge ausgebildet. Das zeigt klar, dass Ausbildung kein Nebenbei-Thema ist, sondern eine bewusste Investition in den Fachkräftenachwuchs.
Ein starkes Signal kommt auch von den Maturantinnen und Maturanten, von denen sich immer mehr für eine Lehrausbildung nach der Schule entscheiden. Aktuell absolvieren 410 von ihnen eine Fachberufslehre. Sie legen die perfekte Grundlage für den Start ins Arbeitsleben – mit einer handfesten Qualifikation und der Aussicht auf einen Beruf mit Perspektive. Das zeigt: Die Fachberufslehre ist und bleibt ein attraktiver Karriereweg – oft auch in Kombination mit Schule oder Studium. Diese Entwicklung wertet die Fachberufslehre fachlich, menschlich und imagemäßig auf.
Die gute Nachricht zum Schluss: Das aktuelle Konjunkturbarometer der WK Tirol zeigt für das kommende Jahr eine leichte wirtschaftliche Erholung.
Die Wirtschaft erholt sich langsam wieder
Die gute Nachricht zum Schluss: Das aktuelle Konjunkturbarometer der WK Tirol zeigt für das kommende Jahr eine leichte wirtschaftliche Erholung. Das lässt hoffen, dass sich auch die Lehrlingszahlen wieder stabilisieren und steigen. Wer jetzt ausbildet, investiert in Zukunft. Und genau das hat die Lehre immer ausgezeichnet: Sie denkt weiter als bis zum nächsten Quartal.
