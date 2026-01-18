Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kolumne von David Narr

Wer kann, der bildet in Tirol auch aus

Tirol
18.01.2026 14:00
Zahlreiche Jugendliche absolvieren in Tirol derzeit eine Lehre.
Zahlreiche Jugendliche absolvieren in Tirol derzeit eine Lehre.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von David Narr
Von David Narr

In seiner neuen Kolumne in der „Tiroler Krone“ spricht der Tiroler Lehrlingsexperte David Narr über Ausbildungsbetriebe in Tirol und die aktuellen Lehrlingszahlen sowie die Entwicklung.

0 Kommentare

Die Tiroler Wirtschaft ist unter Druck. Das schlägt mittlerweile leider auch bei den Lehrlingszahlen durch. 9700 junge Menschen befinden sich aktuell in Tirol in einer Lehrausbildung, etwa 4 Prozent weniger als noch im Jahr davor. Die Zahl der Lehranfängerinnen und Lehranfänger ist sogar um 7 Prozent gesunken. Diese Entwicklung schönzureden wäre falsch – aber in Jammern zu verfallen, hilft ebenso wenig. Wer verstehen will, was wirklich dahintersteckt, muss genauer hinschauen. Denn erst beim differenzierten Blick auf die Zahlen zeigen sich interessante und wichtige Schlussfolgerungen für die Zukunft der Fachberufslehre.

Zitat Icon

Die duale Ausbildung bleibt überall dort ein Thema, wo Betriebe Verantwortung übernehmen und weiter in Fachkräfte investieren.

Lehrlingsexperte David Narr

Gerade in wirtschaftlich unsicheren Phasen reagieren Lehrlingszahlen sensibel. Deutlich wird auch die ungleiche Entwicklung der Branchen. Während produzierende Betriebe und der Handel aktuell stärker unter der schwachen Konjunktur leiden, können andere Bereiche – wie etwa der Tourismus sowie die Banken und Versicherungen – ihre Lehrlingszahlen halten oder sogar noch ausbauen. Das macht klar, dass die Rückgänge nicht aufgrund mangelnden Interesses an der Fachberufslehre entstanden sind, sondern aus wirtschaftlichen Zwängen – die sich auch wieder ändern können. Kurz gesagt: Wer kann, bildet aus. Die duale Ausbildung bleibt überall dort ein Thema, wo Betriebe – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – Verantwortung übernehmen und weiter in Fachkräfte investieren.

Zitat Icon

Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei der Qualität: Die Zahl der ausgezeichneten Tiroler Lehrbetriebe ist auf 245 gestiegen.

Lehrlingsexperte David Narr

2896 Betriebe in Tirol bilden Lehrlinge aus
Was oft übersehen wird: Die Fachberufslehre umfasst eine enorme Breite. Insgesamt bilden 2896 Betriebe in Tirol Lehrlinge aus. Gewerbe und Handwerk sind dabei nach wie vor das Rückgrat der dualen Ausbildung, gefolgt von der Industrie, dem Handel und dem Tourismus. Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei der Qualität: Die Zahl der ausgezeichneten Tiroler Lehrbetriebe ist auf 245 gestiegen, und in diesen Betrieben wird rund ein Drittel aller Lehrlinge ausgebildet. Das zeigt klar, dass Ausbildung kein Nebenbei-Thema ist, sondern eine bewusste Investition in den Fachkräftenachwuchs.

Ein starkes Signal kommt auch von den Maturantinnen und Maturanten, von denen sich immer mehr für eine Lehrausbildung nach der Schule entscheiden. Aktuell absolvieren 410 von ihnen eine Fachberufslehre. Sie legen die perfekte Grundlage für den Start ins Arbeitsleben – mit einer handfesten Qualifikation und der Aussicht auf einen Beruf mit Perspektive. Das zeigt: Die Fachberufslehre ist und bleibt ein attraktiver Karriereweg – oft auch in Kombination mit Schule oder Studium. Diese Entwicklung wertet die Fachberufslehre fachlich, menschlich und imagemäßig auf.

Zitat Icon

Die gute Nachricht zum Schluss: Das aktuelle Konjunkturbarometer der WK Tirol zeigt für das kommende Jahr eine leichte wirtschaftliche Erholung.

Lehrlingsexperte David Narr

Die Wirtschaft erholt sich langsam wieder
Die gute Nachricht zum Schluss: Das aktuelle Konjunkturbarometer der WK Tirol zeigt für das kommende Jahr eine leichte wirtschaftliche Erholung. Das lässt hoffen, dass sich auch die Lehrlingszahlen wieder stabilisieren und steigen. Wer jetzt ausbildet, investiert in Zukunft. Und genau das hat die Lehre immer ausgezeichnet: Sie denkt weiter als bis zum nächsten Quartal.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
201.564 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
139.155 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
113.374 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf