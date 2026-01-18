Wer kann, der bildet in Tirol auch aus

Gerade in wirtschaftlich unsicheren Phasen reagieren Lehrlingszahlen sensibel. Deutlich wird auch die ungleiche Entwicklung der Branchen. Während produzierende Betriebe und der Handel aktuell stärker unter der schwachen Konjunktur leiden, können andere Bereiche – wie etwa der Tourismus sowie die Banken und Versicherungen – ihre Lehrlingszahlen halten oder sogar noch ausbauen. Das macht klar, dass die Rückgänge nicht aufgrund mangelnden Interesses an der Fachberufslehre entstanden sind, sondern aus wirtschaftlichen Zwängen – die sich auch wieder ändern können. Kurz gesagt: Wer kann, bildet aus. Die duale Ausbildung bleibt überall dort ein Thema, wo Betriebe – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – Verantwortung übernehmen und weiter in Fachkräfte investieren.