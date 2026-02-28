Experte sicher: Ohne Handwerk kein Klimaschutz

Genau hier kommt die Fachberufslehre ins Spiel. Die duale Ausbildung – Praxis im Betrieb, Theorie in der Berufsschule – ist das Fundament für einen klimafitten Wirtschaftsstandort Tirol. Sie bildet jene Profis aus, die Energiewende, Sanierung und Mobilitätswende in der Realität umsetzen. Die Lehre ist praxiserprobt, erfolgreich und international anerkannt. Sie verbindet Wissen mit Können, Innovation mit Umsetzung. Wenn wir unsere größte Zukunftsfrage lösen wollen, brauchen wir nicht nur gute Ziele, sondern vor allem Menschen, die sie realisieren können. Und das ist zugleich die gute Nachricht für junge Menschen: Fachkräfte werden dringend gebraucht. Karriere mit Lehre war noch nie so attraktiv wie jetzt – und vor allem auch noch nie so sinnvoll.