Küche fing Feuer: Wohnblock in Tirol evakuiert

„Brand aus“ nach einer halben Stunde

Durch das Feuer gab es zum Glück keine Verletzten. Bereits um zehn Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Wattens mit 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen sowie zwei Streifen der Polizei Wattens.