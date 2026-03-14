Küche fing Feuer: Wohnblock in Tirol evakuiert

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Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Wattens im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Freitag. Eine Küche in der Wohnung eines Mehrparteienhauses stand in Flammen. Das Gebäude musste evakuiert werden.
Alarmiert wurden die Florianijünger gegen 9.30 Uhr. „Aufgrund eines technischen Defekts war es zu einem Brand in der Küche im Erdgeschoß gekommen“, heißt es vonseiten der Ermittler. Folglich wurde das Mehrparteienhaus evakuiert.
„Brand aus“ nach einer halben Stunde
Durch das Feuer gab es zum Glück keine Verletzten. Bereits um zehn Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Wattens mit 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen sowie zwei Streifen der Polizei Wattens.
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