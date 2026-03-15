NÖ muss sparen: Weniger Abgeordnete im Landtag?

Wenn Kunst Herzen bewegt – und Tieren in Not hilft
Tierschutzpreis
56 Abgeordnete sitzen im niederösterreichischen Landtag – und kassieren Monat für Monat ansehnliche Gagen. Jetzt muss das Land allerdings ein Sparpaket schnüren. Man will Posten in der Verwaltung streichen. In der Politik auch?
Den Gürtel enger schnallen muss man in den kommenden Jahren im Regierungsviertel in St. Pölten. Denn die Landeskoalition hat bei ihrer dieswöchigen Klausur das Sparziel, das bis 2028 erreicht werden soll, in die Höhe geschraubt – von 300 auf 380 Millionen Euro. Unter anderem will man beim Personal den Sparstift ansetzen. Jeder dritte freiwerdende Posten in der Landesverwaltung soll nicht nachbesetzt werden.
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