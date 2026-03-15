NÖ muss sparen: Weniger Abgeordnete im Landtag?

Den Gürtel enger schnallen muss man in den kommenden Jahren im Regierungsviertel in St. Pölten. Denn die Landeskoalition hat bei ihrer dieswöchigen Klausur das Sparziel, das bis 2028 erreicht werden soll, in die Höhe geschraubt – von 300 auf 380 Millionen Euro. Unter anderem will man beim Personal den Sparstift ansetzen. Jeder dritte freiwerdende Posten in der Landesverwaltung soll nicht nachbesetzt werden.