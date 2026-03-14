Skifahrer raste über Steilhang und stürzte in Bach

Ein 67-jähriger Deutscher verlor am Freitag auf einer roten Piste im Skigebiet von Galtür die Kontrolle über seine Ski und fuhr mit hoher Geschwindigkeit einen Steilhang hinab. Am Ende stürzte er rund 30 Meter weit in ein Bachbett.
Zeugenangaben zufolge verlor ein 67-jähriger Deutscher am Freitag gegen 12.55 Uhr auf der roten Piste Nr. 11 im Skigebiet von Galtür die Kontrolle über seine Skier und fuhr mit hohem Tempo den Steilhang hinab.
Zeugen alarmierten Rettungskräfte
An einer Geländekuppe am Ende des Steilhangs stürzte er etwa 30 Meter weit und fünf bis sechs Meter tief in das abseits der Piste liegende Bachbett. Die Zeugen setzten sofort die Rettungskette in Gang.
Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der 67-Jährige von der Besatzung des Rettungshubschraubers geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Feldkirch eingeliefert.
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