„Beste Chancen“ für Aufträge im Rüstungsbereich

Gar 800 Milliarden Euro will die EU bis 2030 in Verteidigung und Sicherheit stecken. Vodosek sieht darin viel Potenzial: „Große europäische Anbieter sind daran interessiert, in Österreich zu produzieren, weil es ein sicheres, hochtechnologisches und ausgebildetes Land ist.“ Für die hochpräzisen Produkte brauche man Betriebe, die in der Lage seien, solche auch herzustellen – „Oberösterreich hat hier beste Chancen“, sagt Vodosek.