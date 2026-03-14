Größter Batteriespeicher wird in Theiß aufgeladen

Strahlender Sonnenschein herrschte beim Spatenstich, und Sonnenstrom wird hier auch bald einfließen. Am Standort des Energieknotens Theiß im Bezirk Krems errichtet die EVN Österreichs größtes Batteriespeicherprojekt. Mit einer Leistung von 70 MW und einer Kapazität von 140 MWh wird der Großspeicher ein zentrales Element für Netzstabilität und Versorgungssicherheit in Niederösterreich und weit darüber hinaus.