Pilz-Befragung: Zwischenrufe und Fast-Klagsdrohung

Im U-Ausschuss zur Causa Pilnacek hat die Befragung von Peter Pilz bereits in den ersten Stunden für gehörigen Wirbel gesorgt. ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger wurde wegen Zwischenrufen abgemahnt – und Pilz will sogar prüfen lassen, ob Hanger ihn verleumdet hat.
Peter Pilz hat für sich und sein Medium „ZackZack“ das Thema Christian Pilnacek zur Causa prima erhoben, nachdem ihn Karin Wurm über einen ihm bekannten Journalisten kontaktiert hatte. Seine Ladung im U-Ausschuss war daher mit Spannung erwartet worden. Bereits mit seinem Eingangsstatement sorgte er für gehörigen Wirbel.
„Habe kein Problem, hier die Wahrheit zu sagen“
Er werde sich nicht entschlagen und habe kein Problem damit, hier „die Wahrheit zu sagen“, eröffnete der einstige Politiker, der selbst in zahlreichen U-Ausschüssen gesessen hatte, seine Stellungnahme. So bezeichnete er Pilnacek-Vertraute Karin Wurm, die am Mittwoch im U-Ausschuss ausgesagt hatte, als Lebensgefährtin des früheren Sektionschefs, dies sei „gerichtlich belegt“ – obwohl die Witwe Pilnaceks ihn deswegen mehrfach geklagt hatte. Auch ging Pilz auf diverse Verfahren, die gegen ihn laufen oder gelaufen sind, ein.
„Beängstigend schlechte Polizeiarbeit“
Was die Causa Pilnacek angehe, so sieht Pilz drei Bereiche, die man getrennt betrachten müsse. Die eine sei der Todesfall Pilnaceks. Die Ansichten der gerichtsmedizinischen Sachverständigen seien so unterschiedlich, dass keiner mehr sagen könne, was wirklich geschehen sei, revidiert Pilz frühere Aussagen. Er blieb allerdings dabei, dass die Ermittlungen am Fundort in Rossatz bezeichnend für „beängstigend schlechte Polizeiarbeit“ seien, politische Interventionen sieht Pilz hier nicht, aber: „Wenn wir davon ausgehen, wenn bei einem prominenten Toten so viele Fehler gemacht werden, was passiert dann bei ,normalen‘ Menschen?“
Der zweite Bereich sei Arbeit des LKA NÖ, Pilz bezeichnete Bundespolizeikommandant Michael Takacs als „Schlüsselfigur“, aber: „Alle in der ÖVP, vom ehemaligen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka abwärts, sind vom Ableben Pilanceks überrascht worden. Es ist völlig unsinnig, hier ein politisches Mordkomplott zu konstruieren.“ Allerdings habe Takacs nach dem dritten Telefonat mit Anna P. gewusst, „dass da ein Handy in Rossatz am Tisch liegt und dieses Handy ist brisant“, so Pilz. Der dritte Komplex betreffe die Oberstaatsanwaltschaft Wien, hier ortet Pilz „verwischte Spuren“, wollte dies aber nicht näher erläutern und verwies auf sein zweites Buch.
Gefragt nach Pilnaceks Laptop und der roten Festplatte, die im Haus in Rossatz gefunden wurde, lässt Pilz Nina Tomaselli von den Grünen wissen, dass er diese erhalten, ausgewertet und anschließend der WKStA übergeben habe. Dabei habe sich gezeigt, dass Ordner, die auf dem Laptop leer waren, auf der Festplatte über 7000 Daten in Ordnern waren, die sich auf das Kabinett von Wolfgang Sobotka bezogen hatten. Wie diese Dateien dort hinkamen und warum sie auf Pilnaceks Computer gelöscht wurden, kann Pilz nicht sagen.
Ermahnung für Hanger, Pliz lässt Anwalt prüfen
Eine Ermahnung des Vorsitzenden Norbert Nemeth (FPÖ), der Walter Rosenkranz vertritt, setzte es für Hanger, nachdem sich die fragenden Abegordneten mehrfach über Zwischenrufe des ÖVP-Fraktionsführers beklagt hatten. Hanger selbst zeigte sich angesichts Pilz' Befragung durchaus irritiert, wies mehrfach darauf hin, dass Pilz hier „Interpretationen, Verschwörungstheorien und seine Sicht der Dinge“ wiedergebe – und zudem gebe es ja schon Urteile. Pilz wandte sich zudem an Hanger und betonte, er wolle sich von ihm nicht Verleumdung vorwerfen lassen. Das erste Urteil betreffe ZackZack, es sei nie um Verleumdung gegangen. Er werde seinen Rechtsanwalt mit der rechtlichen Prüfung beauftragen.
Wenig Licht ins Dunkle konnte Pilz zu dem viel diskutierten Hauskauf bringen. Bereits bekannt war, dass der deutsche Unternehmer Wolfang Rauball, ein „väterlicher Freund“ Pilanceks, der 2025 verstarb, dem Juristen das Geld für einen Hauskauf vorstrecken wollte. Pilz sagte aus, Rauball habe ihm bestätigt, dass Pilnacek eine größere Geldsumme aus Dubai erwartet. Ob es da einen Zusammenhang mit dem Signa-Komplex rund um René Benko gebe, nachdem der Hausverkäufer ja Signa-Manager Christoph Stadlhuber gewesen sei, will FPÖ-Abgeordneter Gernot Darmann wissen: „In diesem Zusammenhang seien mehrere Namen gefallen, eine Überprüfung hat aber keinen Hinweis darauf ergeben, dass das irgendwie beweisbar wäre. Und mir fehlen die Möglichkeiten, das zu recherchieren“, antwortet Pilz.
„Pilnacek konnte man nicht in eine Schublade stecken“
Dass es ein „System Pilnacek“ gegeben habe, davon lässt sich Pilz trotz mehrfacher Ermahnung durch die Verfahrensanwältin nicht abbringen. Aber: Es sei kein System der ÖVP gewesen, „so wie man es im Innenministerium hat“. Pilnacek habe dieses System allen Parteien angeboten, auch FPÖ und SPÖ hätten davon profitiert. „Pilnacek konnte man nicht in eine Schublade stecken“.
Auch er selbst habe Pilnacek persönlich bekannt, führt Pilz aus: „Wir haben uns in höchstem Maße geschätzt und zwar in negativer Art und Weise.“ Pilnacek sei tatsächlich ein Gegner der parlamentarischen Kontrolle gewesen, erläutert der einstige Politiker – just in einem Untersuchungsausschuss. So habe es mit Pilnacek immer wieder Streitigkeiten bezüglich der Akteneinsicht gegeben. Aber da habe er, Pilz, glücklicherweise die Unterstützung der 2014 verstorbenen Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (SPÖ) gehabt.
