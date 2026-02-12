Pilz-Befragung: Zwischenrufe und Fast-Klagsdrohung

Wenig Licht ins Dunkle konnte Pilz zu dem viel diskutierten Hauskauf bringen. Bereits bekannt war, dass der deutsche Unternehmer Wolfang Rauball, ein „väterlicher Freund“ Pilanceks, der 2025 verstarb, dem Juristen das Geld für einen Hauskauf vorstrecken wollte. Pilz sagte aus, Rauball habe ihm bestätigt, dass Pilnacek eine größere Geldsumme aus Dubai erwartet. Ob es da einen Zusammenhang mit dem Signa-Komplex rund um René Benko gebe, nachdem der Hausverkäufer ja Signa-Manager Christoph Stadlhuber gewesen sei, will FPÖ-Abgeordneter Gernot Darmann wissen: „In diesem Zusammenhang seien mehrere Namen gefallen, eine Überprüfung hat aber keinen Hinweis darauf ergeben, dass das irgendwie beweisbar wäre. Und mir fehlen die Möglichkeiten, das zu recherchieren“, antwortet Pilz.