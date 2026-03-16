Business Kreditkarte: Top Firmenkreditkarten

Eine Business-Kreditkarte kann für Selbstständige und Unternehmer viele Abläufe vereinfachen. Sie hilft dabei, geschäftliche Ausgaben strukturiert zu verwalten, die Buchhaltung zu vereinfachen und gleichzeitig von zusätzlichen Vorteilen wie Bonusprogrammen oder Reiseleistungen zu profitieren. Welche Business-Kreditkarte lohnt sich und worauf sollten Unternehmer bei der Auswahl achten?