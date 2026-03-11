Erweiterung der Kläranlage sorgt für dicke Luft

Fehlende Beschlüsse?

Denn die entscheidenden Beschlüsse für das mehrere Millionen Euro teure Projekt seien nicht im Gemeinderat, sondern lediglich im Gemeindevorstand gefällt worden. In diesem Zusammenhang soll auch das beauftragte Planungsbüro ohne nötigen Beschluss beauftragt und bereits bezahlt worden sein. Die FPÖ befürchtet zudem, dass durch Trennung in Teilbereiche strenge EU-Vergaberegeln umschifft worden sein können.