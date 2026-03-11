„Ein Job, den man gerne machen muss“

Alles begann schon im Jahr 1973. Norbert Bauer wächst in Wals fast direkt neben dem Sportplatz auf, sein Papa kickt bei den Alten Herren. „Da blieb mir nicht anderes übrig. Natürlich wollte ich auch Fußball spielen“, blickt der heute 63-Jährige zurück. Er durchlief den Nachwuchs und kickte später auch für die Kampfmannschaft der Grünauer. Damals in der 1. Klasse. „Da haben wir es geschafft fünfmal in Folge Zweiter zu werden. Einmal waren wir im Winter Erster, aber dann haben wir Spieler den Trainer abgesägt, weil er uns nicht getaugt hat. Am Ende wurden wir wieder Zweiter“, kann er mittlerweile darüber lachen.