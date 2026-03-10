Vorteilswelt
Ab Ende März

Gastein verlängert Saison mit Linedance-Festival

Salzburg: Wirtschaft
10.03.2026 15:00
(Bild: Gasteinertal Tourismus GmbH Fotoatelier Wolkersdorfer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Linedance im Schnee – wenn es um die Verlängerung der Wintersaison geht, ist in Gastein die Kreativität in Topform! Mit gleich zwei Tanzveranstaltungen, dem Tanz:Fest und der neuen Linedance Edition will man Besucher locken.

Als Ehrengäste sind beim Tanz:Fest von 18. bis zum 22. März Nellia und Dietmar Ehrentraut dabei – das Paar tanzt seit über 50 Jahren gemeinsam und ist bekannt aus dem Ed-Sheeran-Video „Put it all on me“. Das Festival findet im Kongresszentrum Bad Hofgastein statt.

Auch musikalisch setzt man auf neue Formate: Das Retro Festival Gastein feiert seine Premiere und bringt an gleich zwei Wochenenden (13. bis 15. März und 20. bis 22. März) DJ-Sets, Festivalatmosphäre und das Lebensgefühl der 70er, 80er- und 90er-Jahre nach Bad Hofgastein.

Salzburg: Wirtschaft
10.03.2026 15:00
Salzburg

