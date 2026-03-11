Auto krachte in der Nacht gegen Straßenlaterne

5,5 Millionen Euro Schulden: Baufirma ist Pleite
Im Tennengauer Adnet krachte ein Lenker mit seinem Auto am Dienstag um kurz nach 22 Uhr gegen eine Straßenlaterne. Durch den Unfall wurden die Laterne weggeschleudert und stromführende Teile freigelegt. Deswegen musste auch ein Elektriker anrücken.
Die Feuerwehr sicherte umgehend die Unfallstelle ab und regelte den Verkehr. Parallel zum Einsatz des Elektrikers banden die Einsatzkräfte die ausgelaufenen Betriebsmittel und reinigten die Fahrbahn von Trümmerteilen.
Das verunfallte Fahrzeug wurde im Anschluss von einem Abschleppunternehmen geborgen. 28 Feuerwehrleute aus Adnet standen im Einsatz.
