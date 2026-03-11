Mopedlenker wurde bei Crash mit Auto verletzt

„Ein Job, den man gerne machen muss“
Bei einem Zusammenstoß eines Mopeds mit einem Auto ist am Dienstagabend auf der Landesstraße L102 in Seeham in Salzburg der Mopedlenker verletzt worden. Dieser wurde durch einen First Responder versorgt, bevor die Rettung die verunfallte Person ins Krankenhaus brachte.
Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht klar. Die Feuerwehr Seeham baute einen Brandschutz auf und unterstützte die Rettungssanitäter mit Beleuchtung der Unfallstelle sowie der Verkehrsregelung.
Straße musste gereinigt werden
Nachdem die Unfallstelle von der Polizei freigegeben wurde, wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und die Straße gereinigt. Die L102 war für die Dauer des Einsatzes in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Im Einsatz stand Bus Seeham mit 4 Mann.
