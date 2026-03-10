„Blöder Fehler“ und Strafen kosteten Serienführung

Niederlage „tut weh“

„Wir sind von unserem Spiel weggekommen und am Ende haben wir einen blöden Fehler gemacht. Das tut natürlich sehr weh“, sagte Thaler nach der Auftaktwatschen. „Das passiert, aber wir müssen das abstellen“, forderte er von sich und seinen Teamkollegen. Schon heute geht’s für die Salzburger in den Vinschgau, wo morgen das zweite Viertelfinal-Duell ansteht. „Es war nur ein Spiel. Wir schauen uns das genau an und werden alle Dinge, die wir nicht gut gemacht haben, ansprechen. Dann starten wir bei Null“, gab Viveiros die Hoffnung auf Besserung nicht auf.