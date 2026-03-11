Red Bull Salute bringt Topteams nach Zell am See

Alle Jahre wieder! Das Einladungsturnier „Red Bull Salute“ geht kommenden Sommer bereits zum 19. Mal über die Bühne. Neben den Eisbullen aus Salzburg und München geben sich in Zell am See zwei weitere europäische Topteams am 21. und 22. August die Klinke in die Hand.
Mit einer Overtime-Niederlage sind die Eisbullen gerade erst in die Play-offs der ICE Hockey League gestartet, da wirft die kommende Saison schon ihren Schatten voraus. Traditionell steht da in der Vorbereitung das Einaldungsturnier „Red Bull Salute“ an.
Die bereits 19. Auflage bringt erneut internationalen Flair nach Zell am See. Neben den Bulls aus Salzburg und München kommen am 21. und 22. August mit dem EHC Biel-Bienne aus der Schweiz und dem tschechischen Top-Team Dynamo Pardubice zwei europäische Elite-Mannschaften in den Pinzgau.
Bruderduell im Halbfinale
Eine Änderungen wird es im Turnierplan geben. Ein Duell zwischen Salzburg und München war bisher immer erst im großen bzw. kleinen Finale möglich, diesmal kommt es gleich im Halbfinale zum Bruderduell.
