Zeller Eisbären hätten es einfacher haben können

Nach Zell auf Juniors im Einsatz

„Wir hatten keinen guten Start, haben dann aber besser in die Partie gefunden“, sagte Eisbären-Verteidiger Devin Steffler nach eine umkämpften Partie. Aufgrund der Terminkollision mit den Eisbullen geht es für die RB Juniors in der Viertelfinal-Serie mit Gröden erst heute (19.15) los. „Es sind die Playoffs, da wird jede Partie hart und körperbetont“, weiß Farmteam-Cheftrainer Teemu Levijoki.