Zeller Eisbären hätten es einfacher haben können

Rückstand gedreht und am Ende doch deutlich gewonnen! Was sich gut anhört, war am Dienstagabend jedoch das Ergebnis von enorm harter Arbeit. Im Play-off-Viertelfinale gegen Sterzing sicherte sich Alps Hockey League-Meister Zell am See einen 4:1-Erfolg gegen die Wipptal Broncos aus Sterzing.
„Wir sind die großen Gejagten und jeder wird alles gegen uns geben!“, sagte Eisbären-Boss Patrick Schwarz vor dem ersten Viertelfinal-Duell in der Alps Hockey League seiner Zeller gegen Wipptal. Und im ersten Heimspiel behielten die Pinzgauer auch die Oberhand, siegten 4:1.
Gäste aus Italien gehen in Führung
Die Partie startete aber mit einer kalten italienischen Dusche durch Savino – 1:0 für die Gäste. Die Bergstädter gaben danach zwar das Tempo vor, ließen allerdings einige Chancen liegen. Erst Mitte des zweiten Drittels folge die Erlösung, Rappold netzte zum Ausgleich ein. Noch vor der Pause erhöhte Jennes im Powerplay auf 2:1.
Im Schlussabschnitt ließ der amtierende Meister nichts mehr anbrennen, Lahoda sorgte für die Entscheidung, Coffman mit einem Empty-Net-Tor für den am Ende auch verdienten 4:1-Endstand. Die Blau-Gelben hätten es aber auch wesentlich einfacher haben können.
Nach Zell auf Juniors im Einsatz
„Wir hatten keinen guten Start, haben dann aber besser in die Partie gefunden“, sagte Eisbären-Verteidiger Devin Steffler nach eine umkämpften Partie. Aufgrund der Terminkollision mit den Eisbullen geht es für die RB Juniors in der Viertelfinal-Serie mit Gröden erst heute (19.15) los. „Es sind die Playoffs, da wird jede Partie hart und körperbetont“, weiß Farmteam-Cheftrainer Teemu Levijoki.
