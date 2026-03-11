Die Derby-Bilanz spricht eine klare Sprache

Im Duell mit einem Bullen-Farmteam wartet Austria Salzburg seit der Spielzeit 2011/12 auf einen Sieg. Die nächste Chance bekommen die Violetten am Freitag im Heimspiel gegen Liefering. Die Jungbullen sind im Frühjahr bislang aber makellos.
Freitag ist es so weit! Austria Salzburg empfängt den FC Liefering zum Derby in der 2. Liga. Die Violetten gehen nach dem Auswärtssieg gegen Leader Amstetten selbstbewusst in das Duell. Die Jungbullen konnten unter Neo-Cheftrainer Danny Galm Dienstag auch das dritte Spiel gewinnen. Das Akademie-Team siegte im Nachtrag bei Sturm Graz II dank eines Verhounig-Treffers mit 1:0. Ein Blick auf die Bilanz der bisherigen Derby-Duelle zeigt aber klare Kräfteverhältnisse. In bislang elf Duellen gab es nur zwei violette Siege.
Saison 2010/11: Das erste Duell der Austria mit ihrem Erzfeind Red Bull – damals noch unter dem Beinamen Juniors bekannt – entscheiden die Violetten in der Westliga dank eines Doppelpacks von Marko Vujic für sich. Das zweite Aufeinandertreffen endet in Wals-Siezenheim mit 2:2.
Saison 2011/12: Wieder siegt die Austria im ersten Treff, diesmal 2:0. Das „Rückspiel“ entscheidet das Bullen-Farmteam vor 6500 Fans aber mit 4:1 für sich.
Saison 2012/13: Der jetzt unter dem Namen FC Liefering bekannte Westligist geht in Maxglan durch Rene Aufhauser spät (82.) in Führung, Mihael Rajic gleicht in Minute 85 aber noch aus. Im zweiten Saisonduell in Wals-Siezenheim vor 9.600 Zuschauern trifft Aufhauser diesmal zum 1:0-Endstand.
Saison 2015/16: Viermal treffen beide Vereine in der 2. Liga aufeinander. Liefering gewinnt seine beiden Heimspiele gegen den Liga-Neuling klar. Beim 0:4 steht der Abstieg aus der 2. Liga längst fest, boykottieren die Austria-Fans das Spiel, feuern lieber die 1b an. Die Austria kommt daheim zumindest zu zwei Punktgewinnen – 2:2 und 0:0.
Saison 2025/26: 8120 Zuschauer – die meisten drücken den Violetten die Daumen – machen das erste Derby seit fast zehn Jahren zu einem Fußballfest im EM-Stadion. „Die Stimmung war überragend“, staunt danach auch Austria-Trainer Christian Schaider, der mit seinem Team nach Zwei-Tore-Führung noch 2:3 verlor. Für gute Stimmung ist auch am Freitag gesorgt. Im Max-Aicher-Stadion sind 1566 Zuschauer dabei, die Partie ist längst ausverkauft.
2. Liga: Sturm II – Liefering 0:1 (0:1). Tor: Verhounig (37.). – FAC – Bregenz 2:0 (1:0). Tore: Gabbichler (29./79.).
