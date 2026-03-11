Die Derby-Bilanz spricht eine klare Sprache

Freitag ist es so weit! Austria Salzburg empfängt den FC Liefering zum Derby in der 2. Liga. Die Violetten gehen nach dem Auswärtssieg gegen Leader Amstetten selbstbewusst in das Duell. Die Jungbullen konnten unter Neo-Cheftrainer Danny Galm Dienstag auch das dritte Spiel gewinnen. Das Akademie-Team siegte im Nachtrag bei Sturm Graz II dank eines Verhounig-Treffers mit 1:0. Ein Blick auf die Bilanz der bisherigen Derby-Duelle zeigt aber klare Kräfteverhältnisse. In bislang elf Duellen gab es nur zwei violette Siege.