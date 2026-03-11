Ungeschlagener Kahraze führt Bounce Fight Night an

Die Bounce Fight Night kehrt am 21. März ins Hotel Intercontinental Wien zurück – mit einem Kampfabend voller Highlights. Im Mittelpunkt steht der ungeschlagene Profiboxer Mobin Kahraze, der den nächsten Schritt Richtung Weltmeistertitel machen will.
Kahraze hält bei einer makellosen Bilanz von 14 Siegen in 14 Kämpfen und gilt als eines der heißesten Eisen im Bounce-Stall. Im Halbschwergewicht will Kahraze den nächsten Schritt Richtung Weltmeisterschaft machen. Bei der Fight Night trifft er auf den Litauer Aliaksandr Dzemka – ein Aufbaukampf, der zugleich die letzte große Bewährungsprobe vor einem möglichen Titelduell darstellt. Bereits Anfang Juni könnte Kahraze nämlich um den vakanten WBF-Weltmeistertitel kämpfen. Gegner wäre ein ehemaliger WBC-Champion.
Bounce-Chef Marcos Nader blickt gespannt auf dieses mögliche Duell: „Im Moment messen sich zwei der besten heimischen Halbschwergewichtler daran, wer die Nummer eins ist. Am 5. Juni wird dies im Rahmen der XCC Fight City geklärt.“
Die beliebte Bounce Fight Night gibt diesmal auch vielen Newcomern und Rückkehrern die Bühne. So werden auch Gogi Knezevich und Nikola Prajo wieder in den Ring steigen. Mit dabei auch WM-Bronzemedaillen-Gewinner Michael Derouiche und 2-facher Jugend-Europameister Ivan Bezuhlyi.
„Stolz darauf“
„Wir sind stolz darauf, die stärksten Boxer:innen Österreichs in unserem Club zu haben – und das kommt nicht von ungefähr“, sagt Marcos Nader. „Aus meiner eigenen Zeit als Profiboxer weiß ich genau, was es dazu braucht: ein starkes Netzwerk, das richtige Umfeld und Menschen, die an dich glauben. Genau das wollen wir unseren Athlet:innen geben.“
Bounce-Boxerin Michaela Kotaskova wird diesmal hingegen nicht kämpfen. Sie bereitet sich intensiv auf ihren WBO-Weltmeisterschaftskampf am 5. April in London vor und wird die Veranstaltung nur als Zuschauerin verfolgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.