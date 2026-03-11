Vorteilswelt
Am 21. März in Wien

Ungeschlagener Kahraze führt Bounce Fight Night an

Sport-Mix
11.03.2026 09:37
Mobin Kahraze (re.) jagt seinen WM-Traum.
Mobin Kahraze (re.) jagt seinen WM-Traum.(Bild: FRB MEDIA / Christopher Blank)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Bounce Fight Night kehrt am 21. März ins Hotel Intercontinental Wien zurück – mit einem Kampfabend voller Highlights. Im Mittelpunkt steht der ungeschlagene Profiboxer Mobin Kahraze, der den nächsten Schritt Richtung Weltmeistertitel machen will.

0 Kommentare

Kahraze hält bei einer makellosen Bilanz von 14 Siegen in 14 Kämpfen und gilt als eines der heißesten Eisen im Bounce-Stall. Im Halbschwergewicht will Kahraze den nächsten Schritt Richtung Weltmeisterschaft machen. Bei der Fight Night trifft er auf den Litauer Aliaksandr Dzemka – ein Aufbaukampf, der zugleich die letzte große Bewährungsprobe vor einem möglichen Titelduell darstellt. Bereits Anfang Juni könnte Kahraze nämlich um den vakanten WBF-Weltmeistertitel kämpfen. Gegner wäre ein ehemaliger WBC-Champion.

Bounce-Chef Marcos Nader blickt gespannt auf dieses mögliche Duell: „Im Moment messen sich zwei der besten heimischen Halbschwergewichtler daran, wer die Nummer eins ist. Am 5. Juni wird dies im Rahmen der XCC Fight City geklärt.“

Die beliebte Bounce Fight Night gibt diesmal auch vielen Newcomern und Rückkehrern die Bühne. So werden auch Gogi Knezevich und Nikola Prajo wieder in den Ring steigen. Mit dabei auch WM-Bronzemedaillen-Gewinner Michael Derouiche und 2-facher Jugend-Europameister Ivan Bezuhlyi. 

Marcos Nader
Marcos Nader(Bild: Mario Urbantschitsch)

„Stolz darauf“
„Wir sind stolz darauf, die stärksten Boxer:innen Österreichs in unserem Club zu haben – und das kommt nicht von ungefähr“, sagt Marcos Nader. „Aus meiner eigenen Zeit als Profiboxer weiß ich genau, was es dazu braucht: ein starkes Netzwerk, das richtige Umfeld und Menschen, die an dich glauben. Genau das wollen wir unseren Athlet:innen geben.“

Bounce-Boxerin Michaela Kotaskova wird diesmal hingegen nicht kämpfen. Sie bereitet sich intensiv auf ihren WBO-Weltmeisterschaftskampf am 5. April in London vor und wird die Veranstaltung nur als Zuschauerin verfolgen.

