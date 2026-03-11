Ungeschlagener Kahraze führt Bounce Fight Night an

Kahraze hält bei einer makellosen Bilanz von 14 Siegen in 14 Kämpfen und gilt als eines der heißesten Eisen im Bounce-Stall. Im Halbschwergewicht will Kahraze den nächsten Schritt Richtung Weltmeisterschaft machen. Bei der Fight Night trifft er auf den Litauer Aliaksandr Dzemka – ein Aufbaukampf, der zugleich die letzte große Bewährungsprobe vor einem möglichen Titelduell darstellt. Bereits Anfang Juni könnte Kahraze nämlich um den vakanten WBF-Weltmeistertitel kämpfen. Gegner wäre ein ehemaliger WBC-Champion.