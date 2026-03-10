NÖ brütet neuen Vorsorge-Plan aus

Auch im NÖ „Gesundheitspakt 2040+“: ein Fokus auf die Prävention von chronischen Erkrankungen. „Nur weil es heute gut ist, muss es das morgen nicht sein“. Bestehende Programme werden nun auf die Waagschale gelegt.
Ernährung, Bewegung und Lebensstil: Drei Faktoren, die enormen Einfluss auf die weiteren Lebensjahre haben. Aber: viel zu wenig Niederösterreich nehmen Vorsorge-Checks beim Arzt wahr – obwoh es insgesamt ein breites Angebot gibt an Präventionsmedizin. Dieses wird nun genau durchforstet von den zuständigen Landesräten, gemeinsam mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und der Sozialversicherung.
Dort zeige sich auch: Die Niederösterreicher sind richtige „Gesundheitsmuffel“ verglichen mit ganz Österreich: 2023 gingen zum Beispiel nur 8,9 Prozent vom Bundesland zum Vorsorge-Check. Das fördere chronische Erkrankungen, wie Adipositas, Alterserkrankungen und psychische Probleme. Das „Gesundheitssystem gerät aber unter Druck, wenn mehr Menschen intensive Betreuung brauchen“, wirft hier Landesrat Martin Antauer ein. Einzelne Notfälle seien nicht das Problem für das Gesundheitssystem.
Bis Ende des Jahres neues Programm
Im Rahmen des „Gesundheitspakts 2040+“ blickt man daher jetzt genau auf den Lebensstil im Land. Derzeit werden konkrete Pläne entwickelt und bis Ende des Jahres vorgestellt. Mit der Initiative „Tut gut!“ gibt es seit Jahrzehnten Anker in der Gesundheitsvorsorge. Darin enthalten: Schulprogramme, Gesundheitsförderung in heimischen Firmen oder Angebote für Gemeinden, „der die alternde Gesellschaft mental und körperlich fit hält“, ist man sich einig. Finanzierung werde jedenfalls genug da sein, stellt Finanzlandesrat Anton Kasser klar.
Insgesamt gebe es derzeit rund 100 Initiativen in Niederösterreich, die in den Bereich Gesundheitsprävention fallen, fasst NÖGUS-Geschäftsführer Volker Knestel zusammen. In Arbeitsgruppen mit verschiedenen Experten aus ÖGK, Allgemeinmedizin wird die Präventionsmedizin der Zukunft nun ausgebrütet. „Aus Sicht der Sozialmedizin ist es eine Investition in die späteren Lebensjahre der Niederösterreicher“, sagt Florian Hengl vom ÖGK Landesstellenausschuss. Die Devise: Nicht nur gut Leben, sondern auch gesund leben.
