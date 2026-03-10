NÖ brütet neuen Vorsorge-Plan aus

Bis Ende des Jahres neues Programm

Im Rahmen des „Gesundheitspakts 2040+“ blickt man daher jetzt genau auf den Lebensstil im Land. Derzeit werden konkrete Pläne entwickelt und bis Ende des Jahres vorgestellt. Mit der Initiative „Tut gut!“ gibt es seit Jahrzehnten Anker in der Gesundheitsvorsorge. Darin enthalten: Schulprogramme, Gesundheitsförderung in heimischen Firmen oder Angebote für Gemeinden, „der die alternde Gesellschaft mental und körperlich fit hält“, ist man sich einig. Finanzierung werde jedenfalls genug da sein, stellt Finanzlandesrat Anton Kasser klar.