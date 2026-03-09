Babyglück soll Eisbullen für Viertelfinale pushen

Er selbst spielt bei den Salzburgern in dieser Saison – gemessen an den Scorerpunkten – jedoch seine schwächste Saison. Der frischgebackene Zweifachpapa hofft, durch die Geburt seiner Tochter in den Play-offs (ab Dienstag im Viertelfinale gegen Pustertal) einen Extraschub zu bekommen. „Natürlich freut es mich extrem, dass die Kleine gesund und munter ist. Das wird mir auch enorm helfen, gute Leistungen zu bringen“, gab der 34-Jährige zu.