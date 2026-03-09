Rumäne stahl Rucksack mit Wertsachen um 1500 Euro

Mitternacht im Zug, ein Moment der Unachtsamkeit – und ein Rucksack war verschwunden: Ein Bahndiebstahl vom 5. März wurde nun geklärt. Videoaufnahmen führten zu einem 43-jährigen Rumänen, der am 9. März ohne Ticket schlafend in einem Zug auftauchte und festgenommen wurde. Er verkaufte ein iPad in Hallein an einen Somalier – was diesem eine Anzeige einbrachte...
Kurz nach Mitternacht am 5. März fehlte einem Zugreisenden aus Wien plötzlich der Rucksack im Abteil. Doch der Bahndiebstahl konnte nun von der Polizei geklärt werden: Ein 43-jähriger Rumäne steht im Verdacht, das Gepäck aus dem Zugabteil gestohlen zu haben. Wenige Stunden danach wurde der Rucksack in der Nähe des Bahnhofs Salzburg gefunden, doch Gegenstände im Wert von rund 1500 Euro waren weg.
Am Vormittag des 9. März musste die Polizei erneut wegen eines Vorfalls im Zug ausrücken. Dort lag ein Mann schlafend ohne gültiges Ticket. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Rumänen bereits ein Haftbefehl wegen eines Aufenthaltsverbots bestand.
Videoaufzeichnungen brachten die Ermittler außerdem auf die Spur, dass es sich bei ihm um den gesuchten Bahndieb handelte. Der 43-Jährige verweigerte die Aussage und wurde zum Zweck der Abschiebung festgenommen.
Noch am 9. März wurde das gestohlene iPad im Raum Hallein bei einem somalischen Staatsbürger geortet und sichergestellt. Der Mann gab an, das Gerät vom Rumänen um 15 Euro gekauft zu haben. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Hehlerei erstattet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.