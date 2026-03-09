Rumäne stahl Rucksack mit Wertsachen um 1500 Euro

Kurz nach Mitternacht am 5. März fehlte einem Zugreisenden aus Wien plötzlich der Rucksack im Abteil. Doch der Bahndiebstahl konnte nun von der Polizei geklärt werden: Ein 43-jähriger Rumäne steht im Verdacht, das Gepäck aus dem Zugabteil gestohlen zu haben. Wenige Stunden danach wurde der Rucksack in der Nähe des Bahnhofs Salzburg gefunden, doch Gegenstände im Wert von rund 1500 Euro waren weg.