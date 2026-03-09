Ausfälle wären schon der erste Eisbullen-Dämpfer

Cheftrainer Manny Viveiros rechnet im ersten Viertelfinale gegen Pustertal definitiv mit einem Einsatz der beiden. Und will sich ebenfalls nicht aus der Ruhe bringen lassen. „Ich gehe davon aus, dass beide spielen werden. Wenn nicht, dann haben wir einen Plan B.“ Für einen ersten Bulls-Dämpfer würden die Ausfälle aber durchaus sorgen.