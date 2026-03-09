Ausfälle wären schon der erste Eisbullen-Dämpfer

Für die Eisbullen starten am Dienstag die Play-offs in der ICE Hockey League. Die Laune ist gut, wenn auch zwei herbe Ausfälle drohen. Eine „Krone“-Kolumne von Sportredakteur Mathias Funk.
Die Vorfreude auf die Play-offs bei den Eisbullen ist erwartungsgemäß groß. Kein Wunder, beendete man die heiße Phase der Saison in den vergangenen vier Jahren stets als Meister. Auch wenn die Salzburger heuer den Grunddurchgang „nur“ auf Rang drei beendeten und Leader Graz und Klagenfurt im mehr Punkte einsackten, dürfte der Titel heuer erneut nur über die Mozartstädter gehen.
Thomas Raffl und Brandon Coe bei Salzburgern fraglich
Am Montag lud der Klub zum alljährlichen „Open Locker Room“, quasi Tag der offenen Kabine im Bullenstall. Während das Team scherzte und zu Mittag gegessen hat, stellten sich Peter Schneider und Co den Fragen der Presse.
Zwei Stammkräfte wurden jedoch vermisst. Kapitän Thomas Raffl fehlte aufgrund eines Magendarm-Infekts, Stürmer Brandon Coe (ebenfalls kran) muss sogar Antibiotika einnehmen. Für Unruhe sorgen die drohenden Ausfälle zweier Schlüsselspieler allerdings nicht. Man übt sich wie gewohnt darin, positiv zu bleiben. „Natürlich würden die zwei fehlen, aber wir sind guter Dinge“, meinte etwa Stürmer Lucas Thaler.
Ich gehe davon aus, dass beide spielen werden. Wenn nicht, dann haben wir einen Plan B.
Manny VIVEIROS über die drohenden Ausfälle
Bild: Markus Tschepp
Cheftrainer Manny Viveiros rechnet im ersten Viertelfinale gegen Pustertal definitiv mit einem Einsatz der beiden. Und will sich ebenfalls nicht aus der Ruhe bringen lassen. „Ich gehe davon aus, dass beide spielen werden. Wenn nicht, dann haben wir einen Plan B.“ Für einen ersten Bulls-Dämpfer würden die Ausfälle aber durchaus sorgen.
