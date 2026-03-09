„Plötzlich in anderem Licht – das ist verrückt“

Das eine oder andere Glaserl wurde in Rapids VIP-Klub gezwitschert, Präsident Alexander Wrabetz und Co. merkte man die Erleichterung nach dem gelösten Top-6-Ticket an. „Das war für den Klub in allen Richtungen wichtig, emotional, wirtschaftlich, sportlich“, tat Sportchef Markus Katzer nach dem 1:0 gegen Salzburg so, als hätte er nie gezweifelt. „Wir sind wieder auf einem Level, auf dem man solche Spiele gewinnt. Jetzt nehmen wir den Kampf wieder an.“