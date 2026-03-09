Vorteilswelt
Rapids Erleichterung

„Plötzlich in anderem Licht – das ist verrückt“

Bundesliga
09.03.2026 18:30
Erleichterung bei Rapids Spielern nach dem Einzug in die Top 6.
Erleichterung bei Rapids Spielern nach dem Einzug in die Top 6.(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Der Bundesliga-Grunddurchgang ist geschlagen! Rapid kämpfte sich mit dem 1:0 gegen Salzburg gerade noch in die Meistergruppe. Entsprechend groß ist die Erleichterung bei Grün-Weiß, wo die Handschrift von Trainer Hoff Thorup langsam erkennbar ist. Kuriositäten gab es aber bei allen Klubs: Wo Salzburg Schlusslicht ist, Ried, Blau Weiß Linz ein Ranking anführt und warum für WSG Tirol der eigene Klub-Rekord zu wenig war...

0 Kommentare

Das eine oder andere Glaserl wurde in Rapids VIP-Klub gezwitschert, Präsident Alexander Wrabetz und Co. merkte man die Erleichterung nach dem gelösten Top-6-Ticket an. „Das war für den Klub in allen Richtungen wichtig, emotional, wirtschaftlich, sportlich“, tat Sportchef Markus Katzer nach dem 1:0 gegen Salzburg so, als hätte er nie gezweifelt. „Wir sind wieder auf einem Level, auf dem man solche Spiele gewinnt. Jetzt nehmen wir den Kampf wieder an.“

Bundesliga
09.03.2026 18:30
