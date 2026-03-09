Geisterfahrerin drehte im Tauerntunnel um
Alkohol und Drogen
Gefährliche Szenen spielten sich am Sonntagabend in Salzburg im Tauerntunnel ab! Eine 21-jährige Autofahrerin drehte in einer Pannenbucht um und fuhr zurück Richtung Salzburg. Die Ampeln im Tunnel wurden sofort auf Rot geschalten ...
Die junge Frau war Richtung Villach unterwegs und drehte in einer Pannenbucht um. Eine Polizeistreife konnte die 21-jährige Steirerin aus dem Bezirk Liezen wenig später anhalten. Der Alkotest bei der Frau ergab einen Wert von 0,84 Promille.
Dem nicht genug übergab die Frau den Polizisten auch noch freiwillig rund zehn Gramm Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt, der Frau wurde der Führerschein abgenommen, und sie wurde wegen mehrerer Delikte angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.