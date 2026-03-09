Vorteilswelt
Zoff wegen Instagram

Erste Runde im Rechtsstreit der Nonnen-Helfer

Salzburg
09.03.2026 19:40
Die Nonnen von Goldenstein klagten mit ihrer neuen Sprecherin einen Salzburger.
Die Nonnen von Goldenstein klagten mit ihrer neuen Sprecherin einen Salzburger.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Die berühmten Klosterfrauen von Goldenstein klagen einen Instagram-Betreuer: Das Landesgericht verhandelte am Montag eine einstweilige Verfügung. Die Hauptklage, mit einem Streitwert von rund 21.000 Euro, wird erst zu einem späteren Zeitpunkt Thema vor Gericht sein ...

0 Kommentare

Die Geschichte rund um die rebellischen Nonnen von Goldenstein kennt mittlerweile jeder: Drei Nonnen, die gegen den Willen der Kirche nicht in ein Seniorenheim abgeschoben werden wollen. Die ohnehin schon skurrile Erzählung hat jetzt noch ein weiteres skurriles Kapitel bekommen: Wie berichtet, streiten nämlich jetzt auch schon die Internet-Helfer der Nonnen. Im Detail geht es vor allem um den Instagram-Auftritt der Nonnen.

Die Nonnen haben mit ihrer neuen Sprecherin die Klage gegen einen Salzburger eingebracht, der das Instagram-Profil betreute – und dabei offenbar ohne Einwilligung der Nonnen Spenden sammelte, heißt es zumindest in der Klage. Streitwert: 21.000 Euro.

Am Montag war das Landesgericht mit der einstweiligen Verfügung beschäftigt. Die Verhandlung war nicht öffentlich. Der Beschluss ergeht schriftlich. Die Hauptklage wird erst später verhandelt.

Salzburg
09.03.2026 19:40
Salzburg

Folgen Sie uns auf