Erste Runde im Rechtsstreit der Nonnen-Helfer

Die Geschichte rund um die rebellischen Nonnen von Goldenstein kennt mittlerweile jeder: Drei Nonnen, die gegen den Willen der Kirche nicht in ein Seniorenheim abgeschoben werden wollen. Die ohnehin schon skurrile Erzählung hat jetzt noch ein weiteres skurriles Kapitel bekommen: Wie berichtet, streiten nämlich jetzt auch schon die Internet-Helfer der Nonnen. Im Detail geht es vor allem um den Instagram-Auftritt der Nonnen.