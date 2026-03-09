Erste Runde im Rechtsstreit der Nonnen-Helfer

Die berühmten Klosterfrauen von Goldenstein klagen einen Instagram-Betreuer: Das Landesgericht verhandelte am Montag eine einstweilige Verfügung. Die Hauptklage, mit einem Streitwert von rund 21.000 Euro, wird erst zu einem späteren Zeitpunkt Thema vor Gericht sein ...
Die Geschichte rund um die rebellischen Nonnen von Goldenstein kennt mittlerweile jeder: Drei Nonnen, die gegen den Willen der Kirche nicht in ein Seniorenheim abgeschoben werden wollen. Die ohnehin schon skurrile Erzählung hat jetzt noch ein weiteres skurriles Kapitel bekommen: Wie berichtet, streiten nämlich jetzt auch schon die Internet-Helfer der Nonnen. Im Detail geht es vor allem um den Instagram-Auftritt der Nonnen.
Die Nonnen haben mit ihrer neuen Sprecherin die Klage gegen einen Salzburger eingebracht, der das Instagram-Profil betreute – und dabei offenbar ohne Einwilligung der Nonnen Spenden sammelte, heißt es zumindest in der Klage. Streitwert: 21.000 Euro.
Am Montag war das Landesgericht mit der einstweiligen Verfügung beschäftigt. Die Verhandlung war nicht öffentlich. Der Beschluss ergeht schriftlich. Die Hauptklage wird erst später verhandelt.
